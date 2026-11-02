Straż Miejska sprawdza miejsca, gdzie przebywają osoby bezdomne

Za oknem robi się coraz chłodniej. Niską temperaturę źle znoszą osoby w kryzysie bezdomności. Jest ich sporo w Nowym Sączu, dlatego Straż Miejska zaczęła kontrolować miejsca, gdzie mogą przebywać. To między innymi pustostany, wiaty śmietnikowe, miejsca pod mostami, czy wiaduktami. Kiedy strażnicy spotkają w takich miejscach bezdomnych, proponują im pomoc.

Mamy zlokalizowane wszystkie miejsca, gdzie te osoby przebywały w poprzednim roku. Przeprowadzamy kontrole, taki objazd miasta i sprawdzamy te miejsca, gdzie najczęściej te osoby spały. No oczywiście tutaj proponujemy pomoc doraźną w postaci czy to noclegowni, czy ogrzewalni. Jeżeli osoba chce skorzystać, proponujemy również pomoc pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – wyjaśnia Wojciech Tyrkiel, komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu.

Takie partole odbywają się codziennie i przez cały dzień. Strażnicy Miejscy proszą, żeby nie przechodzić obojętnie obok osób bezdomnych. Jeżeli wiemy, gdzie takie osoby przebywają, wystarczy powiadomić Straż Miejską pod numerem 986. Czasem jeden telefon może uratować życie.