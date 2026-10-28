Można się zgłaszać do "Nowosądeckiego Dyktanda" o Pióro Prezydenta Miasta

Nowosądeckie dyktando. Czego będzie dotyczył tekst?

Nowosądeckim Dyktandzie o Pióro Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla odbędzie się po raz siódmy. Zaplanowano je 5 listopada o godzinie 17 w sali reprezentacyjnej Ratusza. Konkurs w kategorii "OPEN" skierowany jest do wszystkich miłośników języka polskiego, bez ograniczeń wiekowych. Udział mogą wziąć osoby zameldowane na terenie miasta Nowego Sącza lub powiatu nowosądeckiego. Tekst przygotuje wybitny językoznawca, profesor nauk humanistycznych i popularyzator wiedzy o języku polskim, profesor Andrzej Markowski. Pewne jest, że ma on dotyczyć Nowego Sącza, legend miejskich i życia w mieście.

Dyktando dla uczniów szkół z Nowego Sącza

W tym roku przygotowano także dyktando dla uczniów sądeckich szkół. Tegoroczne zmagania młodych miłośników języka polskiego odbędą się 4 listopada 2026 r. (środa) w Jezuickim Centrum Edukacji w Nowym Sączu (ul. Piotra Skargi 10) w dwóch kategoriach:

godz. 9:00 – dyktando dla uczniów szkół podstawowych,

godz. 11:00 – dyktando dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Byliśmy na szczycie wieży ratuszowej w Nowym Sączu

Jak zgłosić się do Nowosądeckiego dyktanda?

Aby przystąpić do konkursu, należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1), a następnie:

dostarczyć go osobiście do budynku głównego Sądeckiej Biblioteki Publicznej przy ul. Franciszkańskiej 11 w Nowym Sączu

przesłać drogą mailową na adres [email protected] .

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 4 listopada 2026. Uczniowie sądeckich szkół do zmagań mogą się zgaszać do 3 listopada. Wyniki dyktanda poznamy 16 listopada w ratuszu.