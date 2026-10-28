Są ważne decyzje radnych. O miejskich przedszkolach i stawkach za wywóz śmieci

Jednym z gorących tematów była podwyżka opłat za odbiór i zagospodarowanie śnieci. Władze miasta poprosiły radnych o zgodę na zmianę stawek o 3 złote. Większa część radnych w głosowaniu powiedziała „tak”. To oznacza, że od nowego roku każdy mieszkaniec miasta miesięcznie będzie płacił nie 44 złote, ale 47 złotych. Nadal będą obowiązywać ulgi związane z Kartą Dużej Rodziny. Mniej zapłacą też ci, którzy mają zgłoszone przydomowe kompostowniki. Miasto wyliczyło, że odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2027 roku będzie kosztować Nowy Sącz ponad 41 milionów złotych.

Posłuchaj mieszkańców miasta i wiceprezydenta Artura Bochenka

Drugim gorącym tematem były projekty uchwał, które otwierają drogę do likwidacji trzech miejskich przedszkoli. Chodziło o przedszkola, które znajdują się przy ulicy Krakowskiej, Szujskiego, a także Paderewskiego. Na tej liście było jeszcze przedszkole z ulicy Barbackiego, ale dzień przed sesją miasto z jego likwidacji się wycofało. We wszystkich przypadkach powodem likwidacji ma być demografia. Z danych urzędu wynika, że w Nowym Sączu z roku na rok rodzi się coraz mniej dzieci. Na dziś miasto w swoich przedszkolach ma blisko 200 wolnych miejsc. Do tego dochodzą jeszcze przedszkola prywatne. W przypadku wspomnianych trzech projektów większość radnych także zagłosowała „za”.

Posłuchaj prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla i rodziców

Władze Nowego Sącza przekonują, że wspomniane uchwały tylko otwierają drogę do likwidacji przedszkoli. Nie oznacza to ich likwidacji. Przedszkola będą działać do września 2027 roku. Zarówno w przypadku wprowadzenie podwyżek opłat za odbiór i zagospodarowanie śmieci, jak i uchwały otwierającej drogę do likwidacji przedszkoli przeciwni byli radni Prawa i Sprawiedliwości.

Na wtorkowej sesji zmieniono też stawki podatków od nieruchomości i gruntów. Od nowego roku te opłaty będą wyższe od jednego grosza do kilku groszy za metr kwadratowy.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!