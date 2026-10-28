Są ważne decyzje radnych. O miejskich przedszkolach i stawkach za wywóz śmieci

Jednym z gorących tematów była podwyżka opłat za odbiór i zagospodarowanie śnieci. Władze miasta poprosiły radnych o zgodę na zmianę stawek o 3 złote. Większa część radnych w głosowaniu powiedziała „tak”. To oznacza, że od nowego roku każdy mieszkaniec miasta miesięcznie będzie płacił nie 44 złote, ale 47 złotych. Nadal będą obowiązywać ulgi związane z Kartą Dużej Rodziny. Mniej zapłacą też ci, którzy mają zgłoszone przydomowe kompostowniki. Miasto wyliczyło, że odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2027 roku będzie kosztować Nowy Sącz ponad 41 milionów złotych.
Drugim gorącym tematem były projekty uchwał, które otwierają drogę do likwidacji trzech miejskich przedszkoli. Chodziło o przedszkola, które znajdują się przy ulicy Krakowskiej, Szujskiego, a także Paderewskiego. Na tej liście było jeszcze przedszkole z ulicy Barbackiego, ale dzień przed sesją miasto z jego likwidacji się wycofało. We wszystkich przypadkach powodem likwidacji ma być demografia. Z danych urzędu wynika, że w Nowym Sączu z roku na rok rodzi się coraz mniej dzieci. Na dziś miasto w swoich przedszkolach ma blisko 200 wolnych miejsc. Do tego dochodzą jeszcze przedszkola prywatne. W przypadku wspomnianych trzech projektów większość radnych także zagłosowała „za”.
Władze Nowego Sącza przekonują, że wspomniane uchwały tylko otwierają drogę do likwidacji przedszkoli. Nie oznacza to ich likwidacji. Przedszkola będą działać do września 2027 roku. Zarówno w przypadku wprowadzenie podwyżek opłat za odbiór i zagospodarowanie śmieci, jak i uchwały otwierającej drogę do likwidacji przedszkoli przeciwni byli radni Prawa i Sprawiedliwości.
Na wtorkowej sesji zmieniono też stawki podatków od nieruchomości i gruntów. Od nowego roku te opłaty będą wyższe od jednego grosza do kilku groszy za metr kwadratowy.
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