Pogoda sprzyja! Trwa wielkie sprzątanie grobów na nowosądeckich cmentarzach

Zamiast chryzantem i zniczy mają miotły, wiaderka i szczotki. Sądeczanie przed dniem Wszystkich Świętych ruszyli na cmentarze sprzątać groby swoich bliskich. Niektórzy zrobili to już kilka tygodni temu, ci, którzy mieli mniej czasu, prace zostawiają na ostatnią chwilę. Często do pomocy angażują członków rodziny. Pogoda sprzyja, a pracy jest sporo – usłyszał dziennikarz Radia Eska na cmentarzu przy ul. Rejtana.

POSŁUCHAJ: mieszkańcy Nowego Sącza sprzatają groby bliskich

Warto wykorzystać dobrą pogodę do takich prac. Od czwartku, 29 października w regionie sądeckim ma być deszczowo. Nieciekawie zapowiada się także weekend, w który wypada Wszystkich Świętych. Ma być pochmurno i deszczowo, zarówno w sobotę 31 października, jak i w niedzielę, 1 listopada.