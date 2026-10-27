Pogoda sprzyja! Trwa wielkie sprzątanie grobów na nowosądeckich cmentarzach

Michał Rejduch
2026-10-27 11:34

Tłumy Sądeczan można spotkać na cmentarzach. W ostatnich dniach przychodzą oni sprzątać groby swoich bliskich. Pogoda sprzyja.

cmentarz sprzątanie grobów
Autor: Michał Rejduch

Zamiast chryzantem i zniczy mają miotły, wiaderka i szczotki. Sądeczanie przed dniem Wszystkich Świętych ruszyli na cmentarze sprzątać groby swoich bliskich. Niektórzy zrobili to już kilka tygodni temu, ci, którzy mieli mniej czasu, prace zostawiają na ostatnią chwilę. Często do pomocy angażują członków rodziny. Pogoda sprzyja, a pracy jest sporo – usłyszał dziennikarz Radia Eska na cmentarzu przy ul. Rejtana.

POSŁUCHAJ: mieszkańcy Nowego Sącza sprzatają groby bliskich
Mediateka.pl

Polecany artykuł:

Warto wykorzystać dobrą pogodę do takich prac. Od czwartku, 29 października w regionie sądeckim ma być deszczowo. Nieciekawie zapowiada się także weekend, w który wypada Wszystkich Świętych. Ma być pochmurno i deszczowo, zarówno w sobotę 31 października, jak i w niedzielę, 1 listopada.

Cmentarz ewangelicki przy ul. Orkana
Galeria zdjęć 12
 

ROLKI

nowy sącz wiadomości
Nowy Sącz
sprzątanie
cmentarz komunalny
cmentarz