Studenci WSB-NLU zapraszają na wykłady i warsztaty poświęcone tematyce ADHD

Konferencję organizuje Stowarzyszenie na rzecz Osób Uzależnionych z ADHD „Zebra” w ramach miesiąca świadomości ADHD. Udział w niej mogą wziąć studenci, osoby ze zdiagnozowanym ADHD, a także wszyscy, którzy interesują się tą tematyką, lub na co dzień mają do czynienia z osobami z takim zaburzeniem. W programie znalazły się wykłady psychologów, a także warsztaty.

Zakres merytoryczny jest bardzo szeroki z tej racji, że nasze stowarzyszenie i warsztaty, które przeprowadzamy, mają w głównej mierze zachęcić jak największe grono osób zainteresowanych tą problematyką. Mamy wystąpienia dotyczące dzieci, mamy wystąpienia dotyczące osób starszych i osób, które po prostu są tym zainteresowane tą tematyką. Zakres tematyczny jest bardzo szeroki, zogniskowany wokół tego, co jest najważniejsze. Będziemy rozmawiać o uzależnieniach dzieci od smartfonów, o tym, dlaczego osoby z ADHD wpadają w różne uzależnienia częściej, niż inni – mówi Łukasz Horoszczak ze stowarzyszenia Zebra.

Wszystkie spotkania odbędą się na terenie akademika WSB-NLU przy ulicy Grunwaldzkiej. Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy. Można to zrobić online TUTAJ. Na warsztaty można zapisać się TUTAJ. W przerwach między spotkaniami uczestnicy będą mieć okazję porozmawiać z członkami stowarzyszenia Zebra na temat działalności ich organizacji i tego jak do niej dołączyć.