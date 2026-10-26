Są nagrodą za dobre oceny, ale też zachętą do dalszej nauki. Stypendia starosty przyznane

Tym razem stypendia starosty nowosądeckiego przyznano 196 uczniom, którzy uczą się w szkołach powiatowych i mają bardzo dobre wyniki w nauce. Zarząd Powiatu zdecydował też o przyznaniu pomocy dla uczniów, którzy są w trudnej sytuacji życiowej oraz dla uczniów z zagranicy.

Stypendia są nie tylko formą nagrody za systematyczną pracę i osiągane sukcesy, ale także realnym wsparciem dla młodych ludzi rozwijających swoje pasje i zainteresowania – mówi starosta Tadeusz Zaręba

W tym roku szkolnym pomoc powiatu nowosądeckiego trafi do trzech grup osób. Na tej liście jest aż 196 uczniów ze średnią ocen minimum 5,0. Każdy z nich dostanie stypendium w wysokości 1500 złotych, które będzie wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 150 złotych.

Absolutnym liderem tegorocznego zestawienia został Jonatan Ciołek, uczeń 5 klasy Technikum Budowlanego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych imienia Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju. Uzyskał on średnią ocen 6,0. Jonatan jest wzorem dla rówieśników w całym regionie – dodaje starosta Zaremba

Mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba

Pomoc przyznano też uczniom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Tym razem wybrano 8 takich osób, które dostaną jednorazową zapomogę w wysokości 2500 złotych.

QUIZ. Te zapomniane sprzęty kuchenne może pamiętać Twoja babcia. Wiesz, do czego służyły? Pytanie 1 z 8 Na początek coś prostego, co mogą pamiętać Wasi rodzice, albo nawet Wy sami. Co czego służy prodiż? Do krojenia Do pieczenia Do obierania Następne pytanie

Na pomoc samorządu powiatu nowosądeckiego może też liczyć 8 uczniów z zagranicy, którzy chodzą do szkół powiatowych i mieszkają w internacie. Powiat zapłaci za ich pobyt.

Władze powiatu przypominają, że praca na kolejne wyróżnienia zaczyna się już teraz. Dobre wyniki zdobyte w tym semestrze otwierają drzwi do stypendiów w nowym roku szkolnym.

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