Są nagrodą za dobre oceny, ale też zachętą do dalszej nauki. Stypendia starosty przyznane

Tym razem stypendia starosty nowosądeckiego przyznano 196 uczniom, którzy uczą się w szkołach powiatowych i mają bardzo dobre wyniki w nauce. Zarząd Powiatu zdecydował też o przyznaniu pomocy dla uczniów, którzy są w trudnej sytuacji życiowej oraz dla uczniów z zagranicy.
Stypendia są nie tylko formą nagrody za systematyczną pracę i osiągane sukcesy, ale także realnym wsparciem dla młodych ludzi rozwijających swoje pasje i zainteresowania – mówi starosta Tadeusz Zaręba
W tym roku szkolnym pomoc powiatu nowosądeckiego trafi do trzech grup osób. Na tej liście jest aż 196 uczniów ze średnią ocen minimum 5,0. Każdy z nich dostanie stypendium w wysokości 1500 złotych, które będzie wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 150 złotych.
Absolutnym liderem tegorocznego zestawienia został Jonatan Ciołek, uczeń 5 klasy Technikum Budowlanego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych imienia Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju. Uzyskał on średnią ocen 6,0. Jonatan jest wzorem dla rówieśników w całym regionie – dodaje starosta Zaremba
Pomoc przyznano też uczniom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Tym razem wybrano 8 takich osób, które dostaną jednorazową zapomogę w wysokości 2500 złotych.
Na pomoc samorządu powiatu nowosądeckiego może też liczyć 8 uczniów z zagranicy, którzy chodzą do szkół powiatowych i mieszkają w internacie. Powiat zapłaci za ich pobyt.
Władze powiatu przypominają, że praca na kolejne wyróżnienia zaczyna się już teraz. Dobre wyniki zdobyte w tym semestrze otwierają drzwi do stypendiów w nowym roku szkolnym.
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