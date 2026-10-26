Uwaga kierowcy. Rusza remont ostatniej części ulicy Kilińskiego. Będą utrudnienia

W planie jest między innymi wymiana nawierzchni, budowa ścieżki pieszo-rowerowej, a także przebudowa sieci podziemnych. Doświetlone będzie też przejście dla pieszych, które tam się znajduje.

To niespełna 200 metrów, ale po zakończeniu inwestycji w pełni zamkniemy przebudowę układu komunikacyjnego w tej części Nowego Sącza - mówi prezydent miasta Ludomir Handzel

W miejscu prac ruch będzie ograniczony do jednego kierunku. Przejazd będzie możliwy tylko w stronę ronda przy szpitalu. W przeciwnym kierunku objazd wyznaczono przez ulice Krańcową, Nadbrzeżną oraz Prażmowskiego. Na pozostałej części ulicy Kilińskiego nic się nie zmienia.

Prace na ulicy Kilińskiego oznaczają utrudnienia nie tylko dla kierowców, ale też dla pasażerów części autobusów MPK, które pojadą objazdami. Chodzi o linie numer 1, 2, 26, 37, 19, 20, 21, 22, 33, 34, 39.

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Przebudowa pierwszej części ulicy Kilińskiego zaczęła się jesienią 2025 roku, a zakończyła wiosną 2026 roku. Fachowcy odnowili wtedy około 600 metrowy kawałek pomiędzy rondem Solidarności, a stadionem sportowym. Na ulicy Kilińskiego wymieniono podbudowę i nawierzchnie drogi. Zbudowano kanalizację deszczową. Pojawił się tam też nowy chodnik i ścieżka rowerowa. Przebudowano też skrzyżowanie, gdzie ulica Kilińskiego spotyka się z ulicą Husarską. Jest też nowoczesne oświetlenie.

Remont ostatniego kawałka ulicy Kilińskiego ma trwać nie dłużej niż do końca roku Jeśli pogoda pozwoli, to roboty zakończą się jeszcze przed Bożym Narodzeniem.

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