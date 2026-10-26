Na Jaworzynę Krynicką tylko na piechotę. Jak długo potrwa jesienny przegląd kolei?

Michał Rejduch
2026-10-26 9:00

Na szczyt Jaworzyny Krynickiej tylko na piechotę. Ruszył przegląd kolei gondolowej na ten popularny szczyt w Beskidzie Sądeckim. Takie prace odbywają się dwa razy w roku.

Kolej gondolowa na szczyt Jaworzyny Krynickiej
Autor: Rafał M. Socha (Azymut)/ CC BY-SA 4.0 Kolej gondolowa na szczyt Jaworzyny Krynickiej

Ruszył przegląd kolei gondolowej na Jaworzyną Krynicką

Nie mamy dobrych wiadomości dla turystów. Przez miesiąc nie wjedziemy koleją na szczyt Jaworzyny Krynickiej. Właśnie ruszył przegląd kolei gondolowej, podczas którego mają być sprawdzone wszystkie urządzenia odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Takie prace prowadzone są zawsze jesienią i wiosną. W tym roku potrwają jednak dłużej niż w poprzednich latach.

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Przegląd kolei gondolowej potrwa do 28 listopada, czyli w tym roku taki trochę dłuższy, bo mamy więcej różnych rzeczy do zrobienia. Będziemy oczywiście sprawdzać wszystkie elementy mechaniczne, hamulcowe, liny, wagoniki, także wszystko to, co jest potrzebne, aby bezpiecznie w zimie podróżować. My musimy takie przeglądy robić przed sezonem zimowym i przed sezonem letnim. Głównie po to, żebyśmy po prostu mieli pewność, że wszystko pójdzie w porządku, nie będziemy mieli jakichś przestojów nieplanowanych. Na Jaworzynę można dostać się oczywiście na nogach szlakami turystycznymi, a stamtąd podziwiać panoramę Beskidu Sądeckiego — mówi Tomasz Pasieka ze spółki Jaworzyna Krynicka.

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Jaworzyna Krynicka to jeden z najpopularniejszych szczytów w Beskidzie Sądeckim odwiedzany przez turystów. Latem można spotkać tu tłumy fanów górskich wycieczek, a zimą to raj dla narciarzy. Tegoroczny sezon narciarski rozpocznie się już 28 listopada.

Dąb pamięci Jana Nowickiego
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