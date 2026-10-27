Poważny wypadek w centrum Nowego Sącza. Samochód potrącił pieszego

Wszystko wydarzyło się po godzinie 15:00. Właśnie wtedy samochód osobowy z dużą prędkością wjechał na miejski rynek. Świadkowie wypadku mówią, że kierowca prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem. Samochód zjechał z jezdni, uderzył w słupek ochronny, znak drogowy, a potem w mężczyznę, który stał na chodniku.Na miejscu szybko pojawiły się służby. Przyjechała straż pożarna, policja i zespół ratownictwa medycznego, który zabrał poszkodowanego do szpitala.
Świadkowie, z którymi rozmawiał reporter ESKI Małopolska nie ukrywają, że skutki wypadku mogły być dużo gorsze. W pobliżu miejsca, gdzie uderzył samochód znajduje się przystanek autobusowy, na którym o tej porze dnia jest wielu pasażerów.
Nowosądecka policja potwierdziła nam, że do takiego wypadku doszło, że potrącono pieszego. Na razie mundurowi nie podają szczegółów tego zdarzenia, bo przyczyny i okoliczności są wyjaśniane.
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