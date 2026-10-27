Poważny wypadek w centrum Nowego Sącza. Samochód potrącił pieszego

Wszystko wydarzyło się po godzinie 15:00. Właśnie wtedy samochód osobowy z dużą prędkością wjechał na miejski rynek. Świadkowie wypadku mówią, że kierowca prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem. Samochód zjechał z jezdni, uderzył w słupek ochronny, znak drogowy, a potem w mężczyznę, który stał na chodniku.Na miejscu szybko pojawiły się służby. Przyjechała straż pożarna, policja i zespół ratownictwa medycznego, który zabrał poszkodowanego do szpitala.

Świadkowie, z którymi rozmawiał reporter ESKI Małopolska nie ukrywają, że skutki wypadku mogły być dużo gorsze. W pobliżu miejsca, gdzie uderzył samochód znajduje się przystanek autobusowy, na którym o tej porze dnia jest wielu pasażerów.

Posłuchaj świadków zdarzenia

Nowosądecka policja potwierdziła nam, że do takiego wypadku doszło, że potrącono pieszego. Na razie mundurowi nie podają szczegółów tego zdarzenia, bo przyczyny i okoliczności są wyjaśniane.

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