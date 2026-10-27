Uwaga kierowcy. Dziś w nocy utrudnienia na obwodnicy Brzeska

Roboty na obwodnicy Brzeska zaplanowano na noc z 27 na 28 października. Między godziną 20:00, a 6:00 zamknięty będzie lewy pas drogi krajowej numer 75, która jest częścią obwodnicy tego właśnie miasta.

Powodem jest prowadzony przez nas remont skarpy i konieczność wykonania prac na lewym odcinku obwodnicy Brzeska. Kierowcy jadący od południa w kierunku Krakowa pojadą objazdem, który wytyczono drogą krajową 75 w stronę centrum Brzeska, a następnie drogą krajową 94 do ronda Jasieńskiego, które oferuje zjazd na autostradę A4 lub możliwość kontynuacji podróży w kierunku Krakowa „starą czwórką” - informuje Anna Bałdyga z GDDKiA w Krakowie

Dla kierowców, którzy obwodnicą Brzeska pojadą od strony Krakowa zasady ruchu się nie zmieniają.

Zachodnia obwodnica Brzeska powstała w 2025 roku między rondem w Jasieniu na drodze krajowej numer 94 a drogą krajową numer 75 w Okocimiu. Ma niespełna 3 kilometry długości. Dzięki temu kierowcy omijają ulice Kościuszki, księdza Popiełuszki i Mickiewicza w Brzesku. Droga ma dwie jezdnie, każdą z dwoma pasami ruchu. Na jednym i drugim końcu są ronda. Droga jest równocześnie pierwszą częścią nowej trasy, którą z Brzeska do Nowego Sącza planuje GDDKiA.

Kierowcom przypominamy, że roboty trwają też na rondzie w Brzesku, które znajduje się na skrzyżowaniu ulicy Popiełuszki i ulicy Mickiewicza.

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