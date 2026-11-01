Każdy datek jest ważny. Stary Sącz też zbiera pieniądze na ratowanie zabytkowych nagrobków

Tym razem jest to już XXI kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków na starosądeckich cmentarzach. Wolontariuszy będzie można spotkać w niedzielę, 1 listopada do godziny 17.00 przy bramach wejściowych starego i nowego cmentarza.

Jak co roku o datki będą prosić między innymi przedstawiciele władz Starego Sącza, a także członkowie i sympatycy Towarzystwa Miłośników Starego Sącza, ale nie tylko. Każdy, kto wrzuci do skarbonki choćby grosz dostanie na pamiątkę tak zwaną cegiełkę.

Zachęcamy wszystkich odwiedzających nasze cmentarze do choćby symbolicznego wsparcia naszej wspólnej akcji. Niewiele już starych zabytkowych nagrobków pozostało na naszych cmentarzach i nie mają one właścicieli czy opiekunów, dlatego naszym wspólnym obowiązkiem jest zadbanie o nie, aby zachować je dla przyszłych pokoleń jako dzieła dawnej sztuki cmentarnej - mówi Jacek Lelek burmistrz Starego Sącza

W tym roku w kwestę na starosądeckich cmentarzach włączają się też uczniowie liceum ogólnokształcącego imienia Marii Curie-Skłodowskiej, szkoły podstawowej numer 2 imienia Juliusza Słowackiego oraz zespołu szkół imienia księdza profesora Józefa Tischnera.

Spotkajmy się na starosądeckich cmentarzach, by wspólnie zadbać o pamięć o tych, którzy tworzyli historię naszej małej ojczyzny. Serdecznie zapraszam do udziału w XXI kweście na starosądeckich cmentarzach. Każda złotówka ma znaczenie i pomaga ratować zabytkowe nagrobki, zachować ślady przeszłości oraz ocalić od zapomnienia ludzi, którzy byli częścią historii Starego Sącza. Dziękuję wszystkim kwestującym i darczyńcom za to, że od lat wspólnie troszczymy się o nasze dziedzictwo. Mam nadzieję, że również w tym roku nie zabraknie osób gotowych włączyć się w tę piękną inicjatywę - dodaje Andrzej Długosz prezes Towarzystwa Miłośników Starego Sącza

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Za pieniądze, które udało się zebrać podczas ubiegłorocznej kwesty odnowiono 3 zabytkowe nagrobki, które znajdują się na starosądeckich cmentarzach, Julii z Zajączkowskich Drzewica Wyrobiszowej, Leopolda Gawełkiewicza, a także Józefa Kasprzykiewicza.

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