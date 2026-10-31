Samochód zostaw w domu. Autobusem MPK dojedziesz w rejon cmentarza

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Nowym Sączu przypomina, że 1 listopada miejskie autobusy będą kursować według niedzielnego rozkładu jazdy. Mimo, że kursów będzie mniej niż w tygodniu, to w rejon cmentarzy dojedziemy bez większego problemu. Dlatego, żeby uniknąć stania w korkach i nerwów warto wybrać właśnie miejski autobus.

W rejon cmentarza Gołąbkowice w niedzielę 1 listopada będzie można dojechać autobusem linii numer 7, 23, 25 lub 35. Te autobusy dowiozą pasażerów na przystanki Sucharskiego – Lidl, Lwowska – Cmentarz oraz Prażmowskiego CH Gołąbkowice.

W okolice cmentarza komunalnego przy ulicy Rejtana dojedziemy autobusami numer 1, 2, 26, 37, które jadą w kierunku Bulwaru Narwiku, a także liniami numer 21, 34, które kursują w kierunku Chełmca. W pobliżu ulicy Rejtana zatrzymuje się też linia numer 13 to przystanek Nawojowska Osiedle Millenium oraz linia numer 7 i 23, które przejeżdżają przez ulice Królowej Jadwigi. W tym przypadku do ulicy Rejtana, gdzie znajduje się cmentarz trzeba przejść przez osiedle Millenium.

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W okolice cmentarza na Helenie dojedziemy linią numer 41, która zatrzymuje się na przystanku Dunajcowa Most, a także liniami 42,46 i 21, które dojeżdżają na przystanek Krakowska – Helena. Można też skorzystać z linii numer 34, którą dojedziemy na przystanek Starowiejska – Cmentarz.

Ci, którzy chcą do jechać w rejon cmentarza w Zawadzie do wyboru mają linie numer 35,3 oraz 2, które dojeżdżają do przystanku Nawojowska – Zawada Szkoła Muzyczna. W rejon cmentarza Rdziostów dojedziemy linia numer 21, a w okolice cmentarza Biegonickiego kursują autobusy numer 11, 18, 24, 43, 47.

Dokładną godzinę odjazdu naszego autobusu możemy sprawdzić na stronie internetowej także poprzez urządzenia mobilne oraz aplikacji Asystent Pasażera MPK Nowy Sącz, wykorzystując opcję wirtualnego przystanku - przypomina MPK Nowy Sącz

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