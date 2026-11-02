Było bezpieczniej niż przed rokiem. Małopolska policja podsumowała świąteczny weekend na drogach

W sumie od piątku 30 października do niedzieli 1 listopada na małopolskich drogach doszło do 19 wypadków, w których 19 osób zostało rannych, bez ofiar śmiertelnych. Policjanci zatrzymali 45 nietrzeźwych kierujących.

Liczba wypadków jest mniejsza o 42 procent, a liczba osób rannych spadła o 52 procent. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych – informuje Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Przez cały weekend na drogach regionu pracowało więcej policjantów. Funkcjonariusze przede wszystkim zapewniali płynność i bezpieczeństwo ruchu w rejonach cmentarzy, na drogach dojazdowych do nich oraz na głównych ciągach komunikacyjnych naszego województwa. Szczególna uwaga zwracana była na bezpieczeństwo pieszych, których w tym okresie w rejonach cmentarzy jest znacznie więcej niż zwykle. W niedzielę 1 listopada do działań włączony był policyjny śmigłowiec, którego załoga monitorowała sytuację na małopolskich drogach.

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Szczególną uwagę zwracano na wykroczenia zagrażające bezpieczeństwu. Między innymi na nadmierną prędkość, nieprawidłowe wyprzedzanie, wymuszanie pierwszeństwa, nieprawidłowe zachowania wobec pieszych. Podczas każdej kontroli drogowej badany był stan trzeźwości kierującego – dodaje KWP w Krakowie

Podczas ubiegłorocznego okresu „Wszystkich Świętych”, który trwał od 31 października do 3 listopada, na drogach naszego województwa doszło do 33 wypadków, w których zginęła 1 osoba, a 40 zostało rannych. Rok temu zatrzymano ponad 70 prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu.

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