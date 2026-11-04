Kierowcy, czas na zmianę opon na zimowe!

Czas zmienić opony z letnich na zimowe. Radzą wulkanizatorzy. W regionie sądeckim w najbliższych dniach temperatura w nocy i o poranku może spadać w okolicę zera, w rejonach górskich, nawet poniżej. Dlatego dla kierowców to ostatnia chwila na wymianę. Ruch już widać. W sądeckiej samochodówce nie ma dnia, gdzie nie przyjechaliby kierowcy na zmianę opon.

Jest taka zasada. Jeżeli ta temperatura zbliża się do siedmiu stopni, to wymieniamy na opony zimowe. Jak najbardziej jest to taki czas, że te opony należy wymienić z kilku powodów. Między innymi chodzi o bezpieczeństwo na drodze, ale też komfort jazdy. Opony zimowe mają inną przyczepność do drogi niż opony letnie. Mają inną konstrukcję i zrobione są z nieco innego materiału. Mają inną drogę hamowania na mokrej, czy ośnieżonej nawierzchni – mówi Jarosław Szarota, kierownik warsztatów w sądeckiej samochodówce.

Część kierowców z Nowego Sącza już wymieniła opony, inni jeszcze tego nie zrobili. Pewne jest jedno, w najbliższych dniach pogoda będzie się zmieniać. W rejonach górskich temperatura w ciągu dnia może wynieść nawet 3 – 4 stopnie powyżej zera. Dlatego warto pomyśleć o zmianie opon.