Policja z Nowego Sącza podsumowała świąteczny weekend na drogach. Czy było bezpiecznie?

Policyjna akcja „Znicz” trwała od 30 października do 2 listopada. W tym czasie w rejonach cmentarzy, na drogach dojazdowych do nich oraz na głównych trasach regionu można było spotkać więcej niż zwykle policyjnych patroli.

W sumie podczas świątecznego weekendu na drogach Nowego Sącza i regionu doszło do 6 wypadków i 36 kolizji, a 8 osób zostało rannych. W ręce nowosądeckich policjantów wpadło też 5 nietrzeźwych kierowców -informuje Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

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Rok temu podczas akcji „Znicz”, która trwała od 31 października do 3 listopada na Sądecczyźnie doszło do 26 zdarzeń drogowych. Było to 5 wypadków i 21 kolizji, w których rannych zostało 6 osób. Rok temu policjanci zatrzymali 8 nietrzeźwych kierowców.

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