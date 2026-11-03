Wypadek karetki w Muszynie. Pojazd wypadł z drogi i wjechał na tory kolejowe

Karetka wiozła do szpitala pacjenta. Ratownikom asystował policjant, który również był obecny w pojeździe. Prawdopodobną przyczyną wypadku były trudne warunki atmosferyczne. Kierowca na zakręcie stracił panowanie nad samochodem i wjechał na nasyp kolejowy. Do szpitala trafił pacjent oraz jeden z ratowników, który jeszcze nad ranem został wypisany.

Jak poinformował nas dyrektor Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego, karetka na razie nie nadaje się do użytku. Zostanie zastąpiona inną, która jeszcze przed południem pojedzie z Nowego Sącza do bazy w Krynicy-Zdrój.