Wypadek karetki w Muszynie. Pojazd wypadł z drogi i wjechał na tory kolejowe

Michał Rejduch
2026-11-03 8:35

Niebezpieczna sytuacja z udziałem karetki pogotowia w Muszynie. Około godziny 3 w nocy pojazd przewożący pacjenta wypadł z drogi i wjechał na tory kolejowe.

Wypadek karetki w Muszynie
Autor: A.K. / Materiały prasowe Wypadek karetki w Muszynie

Karetka wiozła do szpitala pacjenta. Ratownikom asystował policjant, który również był obecny w pojeździe. Prawdopodobną przyczyną wypadku były trudne warunki atmosferyczne. Kierowca na zakręcie stracił panowanie nad samochodem i wjechał na nasyp kolejowy. Do szpitala trafił pacjent oraz jeden z ratowników, który jeszcze nad ranem został wypisany.

Jak poinformował nas dyrektor Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego, karetka na razie nie nadaje się do użytku. Zostanie zastąpiona inną, która jeszcze przed południem pojedzie z Nowego Sącza do bazy w Krynicy-Zdrój.

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