Nowoczesny infokiosk działa w urzędzie miasta w Starym Sączu. Podpowie, gdzie i jak załatwić sprawę

Obsługa kiosku jest bardzo prosta. Po podejściu do ekranu urządzenie zapyta nas w czym może pomóc. Wtedy możemy wyszukać sprawę, która nas interesuje. Kiedy już ją znajdziemy, to kiosk wyświetli najważniejsze informacje, które będą nam potrzebne.

Dowiemy się gdzie załatwić sprawę, w jakim budynku, na którym piętrze i w jakim pokoju. Jeżeli będzie potrzebna opłata, to kiosk podpowie jaka jest jej wysokość. Dowiemy się też jakie dokumenty musimy przygotować i mniej więcej ile czasu potrwa załatwienie naszej sprawy.

Zachęcam do sprawdzania jak działa nasz infokiosk. Powstał po to, by ułatwić mieszkańcom poruszanie się po urzędzie i szybkie dotarcie do potrzebnych informacji. Zapraszamy do korzystania i testowania urządzenia-mówi Jacek Lelek burmistrz Starego Sącza

Dodatkowo w opisie naszej sprawy znajduje się specjalny kod QR. Po jego zeskanowaniu formularze trafią na nasz telefon komórkowy. Dzięki temu potrzebne informacje zawsze będziemy mieć przy sobie, również po odejściu od kiosku.

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Z kiosku, który zamontowano w urzędzie miasta Starego Sącza bez problemu mogą korzystać także osoby niepełnosprawne, niewidome, słabowidzące, poruszające się na wózkach oraz seniorzy, którzy mają trudności z obsługą ekranów dotykowych. Urządzenie można obsługiwać także bez dotykania ekranu. Służą do tego przyciski umieszczone obok. Kiosk ma też funkcję czytania informacji na głos czy powiększania tekstu.

Nowy kiosk informacyjny uzupełnia istniejący system oznaczeń w urzędzie. W holu znajdują się już tablice z wykazem pokoi, aktualnościami, mapą budynków oraz informacjami o najbliższych odjazdach autobusów.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!