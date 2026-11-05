Schronisko w Nowym Sączu przepełnione kotami. Od wielu tygodni żaden z nich nie trafił do adopcji

Poważny problem ma schronisko dla zwierząt w Nowym Sączu. W ostatnich miesiącach nikt nie adoptował przebywających tam kotów. Pracownicy obawiają się, że w najbliższym czasie tych zwierzaków może przybyć więcej. Dlatego pilnie szukają domu dla 20 kotów.

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