Policyjny radiowóz zderzył się z osobówką w Barcicach. Są osoby poszkodowane

Do zdarzenia doszło po południu w środę, 4 listopada na trasie krajowej numer 87 w miejscowości Barcice pomiędzy Nowym Sączem a Piwniczną Zdroju. Na razie nie wiadomo co było przyczyną wypadku. Wyjaśni to policja i biegły. Wiadomo natomiast, że policjanci jechali na interwencję.

Wiemy, że w wypadku brał udział samochód osobowy oraz nieoznakowany radiowóz, którym poruszali się nieumundurowani policjanci operacyjni, którzy jechali z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi na interwencję. Do zderzenia doszło w trakcie wykonywania manewru wyprzedzania - mówi Iwona Szelichiewicz z zespołu prasowego małopolskiej policji

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Na razie nie są znane przyczyny tego wypadku. Będą to ustalać policjanci z ruchu drogowego oraz biegły z zakresu wypadków drogowych pod nadzorem prokuratora.

Wiadomo też, że w wypadku lekko ranne zostały trzy osoby. To dwaj policjanci, którzy jechali nieoznakowanym radiowozem i kierowca prywatnego samochodu. Ich życie ani zdrowie nie jest zagrożone. Przez dłuższy czas droga krajowa numer 87 w Barcicach była zamknięta. Trasę odblokowano przed godziną 19:00.

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