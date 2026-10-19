Trwa budowa szkoły i boiska sportowego w Łęce. Jeden i drugi obiekt szybko nabiera kształtów

Nowy szkolny budynek w Łęce ma już dwie kondygnacje i dach, a obok trwają prace przy wielofunkcyjnym boisku. Jak duże jest tempo prac najlepiej widać na miejscu, bo plac budowy zmienia się bardzo szybko.

Jeszcze kilka miesięcy temu w tym miejscu był parking i budynek starej szkoły. Dziś ta sama przestrzeń wygląda zupełnie inaczej. Przy budynku sali gimnastycznej wyrósł nowy obiekt, po dawnej szkole nie ma śladu, a na jej miejscu powstaje nowoczesne boisko – mówi wójt gminy Korzenna Leszek Skowron

Gmina zdecydowała się na rozbudowę szkoły w Łęce, bo z roku na rok przybywa dzieci, którzy w tej właśnie szkole chcą się uczyć. Dotychczasowa baza była za mała. Po rozbudowie uczniowie i nauczyciele dostaną dodatkowe pomieszczenia.

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W nowej części powstaną nowe sale lekcyjne oraz oddział przedszkolny. Przyszkolny teren będzie oświetlony, z nową drogą i miejscami postojowymi. Nowa część będzie też połączona z salą gimnastyczną. Obok szkoły w Łęce powstaje też wielofunkcyjne boisko sportowe. Obiekt będzie oświetlony monitorowany i wyposażony w odpowiedni sprzęt sportowy.

Zgodnie z umową roboty budowlane przy szkole i boisku mają zakończyć się do 20 listopada, a planowany termin zakończenia i rozliczenia wszystkich przypada na 31 grudnia. Budowa szkoły kosztuje ponad 4 miliony złotych, a boiska ponad milion.

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