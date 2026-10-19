Umowa jest już podpisana. Remont może ruszać!

W planie jest między innymi wymiana nawierzchni, budowa ścieżki pieszo-rowerowej, a także przebudowa sieci podziemnych. Doświetlone będzie też przejście dla pieszych, które tam się znajduje.

To niespełna 200 metrów, ale po zakończeniu inwestycji w pełni zamkniemy przebudowę układu komunikacyjnego w tej części Nowego Sącza - mówi prezydent miasta Ludomir Handzel

Remont ostatniego kawałka ulicy Kilińskiego ma trwać nie dłużej niż do końca roku Jeśli pogoda pozwoli, to roboty zakończą się jeszcze przed Bożym Narodzeniem.

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Poprzeczkę zawieszamy wysoko! Zaliczysz od 7/10 Pytanie 1 z 10 W ubiegłym roku literackiego Nobla otrzymał László Krasznahorkai. Jego słynna książka to: "Diabelskie tango" "Szatańskie tango" "Piekielne tango" Następne pytanie

Przebudowa pierwszej części ulicy Kilińskiego zaczęła się jesienią 2025 roku. Fachowcy zabrali się wtedy za około 600 metrowy kawałek pomiędzy rondem Solidarności, a stadionem sportowym. Na ulicy Kilińskiego wymieniono podbudowę i nawierzchnie drogi. Zbudowano kanalizację deszczową. Pojawił się tam też nowy chodnik i ścieżka rowerowa. Przebudowano też skrzyżowanie, gdzie ulica Kilińskiego spotyka się z ulicą Husarską. Jest też nowoczesne oświetlenie.

Ulica Kilińskiego jest jedną z głównych ulic w mieście. Znajduje się przy niej wiele firm oraz instytucji. Między innymi dwa szpitale, stacja paliw czy stadion sportowy.

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