Umowa jest już podpisana. Remont może ruszać!

Dariusz Ryś
2026-10-19 13:59

Będzie remont ostatniej części ulicy Kilińskiego w Nowym Sączu. To fragment od ronda przy szpitalu do miejskiego stadionu. Umowa z firmą, która zajmie się pracą jest już podpisana. Roboty mają ruszyć już wkrótce.

Ulica Kilińskiego w Nowym Sączu przy stadionie Sandecji. O planowanym remoncie drogi przeczytasz na Eska Nowy-Sącz.
Autor: Darek Ryś

W planie jest między innymi wymiana nawierzchni, budowa ścieżki pieszo-rowerowej, a także przebudowa sieci podziemnych. Doświetlone będzie też przejście dla pieszych, które tam się znajduje.

To niespełna 200 metrów, ale po zakończeniu inwestycji w pełni zamkniemy przebudowę układu komunikacyjnego w tej części Nowego Sącza - mówi prezydent miasta Ludomir Handzel

Polecany artykuł:

Remont ostatniego kawałka ulicy Kilińskiego ma trwać nie dłużej niż do końca roku Jeśli pogoda pozwoli,  to roboty zakończą się jeszcze przed Bożym Narodzeniem.

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Poprzeczkę zawieszamy wysoko! Zaliczysz od 7/10
Pytanie 1 z 10
W ubiegłym roku literackiego Nobla otrzymał László Krasznahorkai. Jego słynna książka to:

Przebudowa pierwszej części ulicy Kilińskiego zaczęła się jesienią 2025 roku. Fachowcy zabrali się wtedy za około 600 metrowy kawałek pomiędzy rondem Solidarności, a stadionem sportowym. Na ulicy Kilińskiego wymieniono podbudowę i nawierzchnie drogi. Zbudowano kanalizację deszczową. Pojawił się tam też nowy chodnik i ścieżka rowerowa. Przebudowano też skrzyżowanie, gdzie ulica Kilińskiego spotyka się z ulicą Husarską. Jest też nowoczesne oświetlenie.

Nowy Sącz Radio ESKA Google News

Ulica Kilińskiego jest jedną z głównych ulic w mieście. Znajduje się przy niej wiele firm oraz instytucji. Między innymi dwa szpitale, stacja paliw czy stadion sportowy.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!

ROLKI