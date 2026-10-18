Tarcza Kinga znowu pracuje pod ziemią. Ruszyła budowa kolejnego gigantycznego tunelu w naszym regionie!

Tunel ewakuacyjny powstanie obok głównego tunelu, który będą jeździły pociągi. Będą to dwie najdłuższe podziemne budowle na kolejowej trasie Podłęże-Piekiełko. Tunel, którego budowa właśnie się zaczyna będzie miał 3875 metrów długości. Tarcza będzie codziennie pokonywać do kilkudziesięciu metrów, skrawając materiał i jednocześnie montując ściany tunelu. Po drugiej stronie maszyna ma zameldować się w przyszłym roku. Równolegle wykonawcy przygotowują do pracy większą maszynę Jadwigę, której zadaniem będzie budowa tuneli dla pociągów. W tym przypadku drążenie rozpocznie się w grudniu. Docelowo pociągi na trasie Tymbark Szczyrzyc będą poruszać się dwoma tunelami o długości 3817 i 1090 metrów, a w dolinie pomiędzy nimi powstanie nowy przystanek kolejowy. Będzie to Stróża koło Dobrej.

To nie pierwsza tego typu budowla na kolejowej trasie, która powstaje w naszym regionie. W kwietniu zakończyła się budowa jednego z tuneli pod Pisarzową. Jest on krótszy o 100 metrów od tego, który powstanie na odcinku Tymbark – Szczyrzyc. W sumie w ramach całego projektu „Podłęże-Piekiełko” wybudowanych zostanie 20 tuneli o łącznej długości przeszło 31 kilometrów. Pierwszy z nich, ten pod Pisarzową jest już przygotowywany do eksploatacji. Kolejny będzie budowany w Suchorabie, na odcinku Podłęże-Gdów.

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Projekt „Podłęże - Piekiełko” to największa obecnie realizowana inwestycja kolejowa w kraju. Składa się z modernizacji i elektryfikacji 75 kilometrów trasy Chabówka – Nowy Sącz oraz budowy 58 kilometrów nowej linii, która połączy Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną. Na dziś gotowe są już dwa odcinki nowej trasy. To Chabówka – Rabka Zaryte oraz Nowy Sącz – bocznica Klęczany. Na tych trasach pociągi już kursują. Są to lokalne połączenia.

Budowa całej linii ma się zakończyć w okolicach 2030 roku. Najszybsze pociągi przejadą trasą Kraków – Nowy Sącz w około 60 minut. Natomiast podróż ze stolicy Małopolski do Zakopanego zajmie około 90 minut.

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