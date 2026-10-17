Koniec utrudnień. Już można przejeżdżać ulicą Pieczkowskiego

Remont ulicy Pieczkowskiego w Nowym Sączu zaczął się w poniedziałek 5 października. Fachowcy zabrali się za cały odcinek. Od mostu na ulicy Barskiej do ulicy Nowochruślickiej. Między innymi wymieniono tam nawierzchnię asfaltową, poprawiono pobocza, krawężniki i odwodnienie.

Ulica Pieczkowskiego jest częścią drogi krajowej numer 28. Jeżdżą nią nie tylko mieszkańcy Nowego Sącza. Tą trasę bardzo często wybierają też kierowcy, którzy od strony Limanowej czy Krakowa jadą w kierunku Gorlic czy Krynicy.

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Miasto nie kończy jednak drogowych remontów. Wkrótce mają się zacząć prace na ulicy Lwowskiej od cmentarza w kierunku Grybowa, a także ostatniej części Kilińskiego w rejonie ronda przy szpitalu. Ogłoszony jest też przetarg na remont pierwszej części ulicy Grunwaldzkiej.

Przypominamy kierowcom, że w Nowym Sączu trwają też remonty na ulicy Jamnickiej, Sikorskiego, świętej Heleny, Wrześniowskiej, Kościuszki czy Lenartowicza.

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