Łączy tradycje z nowoczesnością. Sto lat kończy szkoła, którą w Nowym Sączu założył Bolesław Barbacki

Mimo, że od założenia szkoły w 1926 roku czasy i świat bardzo się zmieniły, to zespołowi szkół numer 3 nadal udaje się łączyć tradycje z nowoczesnością, co pokazało urodzinowe święto szkoły. Jak mówi dyrektor, to zasługa ducha Bolesława Barbackiego, którego cały czas czuć na szkolnych korytarzach.

Wielkie świętowanie zaczęło się od przemarszu uczniów i nauczycieli ulicami miasta do kościoła świętego Kazimierza, a potem do Małopolskiego Centrum Kultury Sokół. Na widowni pojawili się zaproszeni goście i przyjaciele szkoły, a na scenie uczniowie i nauczyciele, którzy opowiedzieli o historii szkoły, a także o tym co dziś dzieje się za jej murami. Był między innymi film o szkole, pokaz mody, a także performance.

Bolesław Barbacki miał piękne założenie. Zakłada szkołę dla zdolnej, ale biednej i ubogiej młodzieży, która pochodzi z obrzeży Nowego Sącza. Tam właśnie te perełki były wyszukiwane. Dziewczęta kształciły się w w zawodzie krawcowej, a z czasem Barbacki otworzył przy szkole zakłady, gdzie absolwentki mogły pracować. Dziś w szkole uczy się około 600 uczniów – mówi dyrektor szkoły Czesław Leszek Sarota

Posłuchaj uczniów ZS numer 3 i dyrektora Czesława Saroty

Który z nich to powiedział: Janosik, Waluś Kwiczoł czy Jędruś Pyzdra? Dopasuj cytat do postaci w quizie! Pytanie 1 z 10 Który z nich to powiedział: Janosik, Waluś Kwiczoł czy Jędruś Pyzdra? "Słowo szlachcica kamieniem leży" Janosik Waluś Kwiczoł Jędruś Pyzdra Następne pytanie

Szkoła powstała w 1926 roku jako Prywatna Szkoła Przemysłowa Żeńska. Jej założycielem i pierwszym dyrektorem, nauczycielem rysunku i kostiumologii oraz autorem podręczników był znany sądecki społecznik i artysta malarz Bolesław Barbacki. W budynku przy ulicy Morawskiego szkoła działa od 1946 roku.

Dziś oprócz kierunków odzieżowych Zespół Szkół numer 3 proponuje też kierunek plastyczny, dziennikarski, ekologiczny, geograficzno-matematyczny, filozoficzny, prawniczy.

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