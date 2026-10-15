Widać koniec prac remontowych na ulicy Pieczkowskiego. Kiedy wróci tam ruch?

Remont ulicy Pieczkowskiego w Nowym Sączu zaczął się w poniedziałek 5 października. Fachowcy zabrali się za cały odcinek. Od mostu na ulicy Barskiej do ulicy Nowochruślickiej. Niestety takie prace powodowały bardzo duże utrudnienia, bo w wielu miejscach w mieście tworzyły się gigantyczne korki. Władze Nowego Sącza zapewniają, że koniec prac już widać.

Remont na ulicy Pieczkowskiego jest już na ostatniej prostej. Wylewane są kolejne warstwy asfaltu, a na piątek planujemy malowanie oznakowania poziomego. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w sobotę ruch wróci tam w obu kierunkach – informuje prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel

Na ulicy Pieczkowsskiego między innymi wymieniono nawierzchnię asfaltową, poprawiono pobocza, krawężniki i odwodnienie.

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Ulica Pieczkowskiego na drogowej mapie Nowego Sącza pojawiła się 20 lat temu. Dziś jest częścią drogi krajowej numer 28. Ulicą Pieczkowskiego jeżdżą nie tylko mieszkańcy Nowego Sącza. Tą trasę bardzo często wybierają też kierowcy, którzy od strony Limanowej czy Krakowa jadą w kierunku Gorlic czy Krynicy.

W przyszłości w miejscu, gdzie ulica Pieczkowskiego spotyka się z Nowochruślicką miasto planuje budowę ronda, które będzie częścią wschodniej obwodnicy miasta.

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