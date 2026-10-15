Widać koniec prac remontowych na ulicy Pieczkowskiego. Kiedy wróci tam ruch?

Dariusz Ryś
2026-10-15 15:08

To są dobre wiadomości dla kierowców z Nowego Sącza, ale nie tylko. Widać już koniec prac na ulicy Pieczkowskiego, która przez kilka ostatnich dni była w remoncie. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to samochody będą mogły tam wrócić już w sobotę, 17 października. Tak mówią władze Nowego Sącza.

Nowa nawierzchnia na ulicy Pieczkowskiego w Nowym Sączu. O finale remontu drogi przeczytasz na Eska Nowy Sącz.
Autor: Darek Ryś

Remont ulicy Pieczkowskiego w Nowym Sączu zaczął się w poniedziałek 5 października. Fachowcy zabrali się za cały odcinek. Od mostu na ulicy Barskiej do ulicy Nowochruślickiej. Niestety takie prace powodowały bardzo duże utrudnienia, bo w wielu miejscach w mieście tworzyły się gigantyczne korki. Władze Nowego Sącza zapewniają, że koniec prac już widać.

Polecany artykuł:

Remont na ulicy Pieczkowskiego jest już na ostatniej prostej. Wylewane są kolejne warstwy asfaltu, a na piątek planujemy malowanie oznakowania poziomego. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w sobotę ruch wróci tam w obu kierunkach – informuje prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel

Na ulicy Pieczkowsskiego między innymi wymieniono nawierzchnię asfaltową, poprawiono pobocza, krawężniki i odwodnienie.

"Harry Potter" czy "Władca Pierścieni"? Szybki quiz o legendarnych postaciach. Pytanie nr 8 zaskakuje
Pytanie 1 z 10
Hermiona Granger to jedna z głównych bohaterek...

Ulica Pieczkowskiego na drogowej mapie Nowego Sącza pojawiła się 20 lat temu. Dziś jest częścią drogi krajowej numer 28. Ulicą Pieczkowskiego jeżdżą nie tylko mieszkańcy Nowego Sącza. Tą trasę bardzo często wybierają też kierowcy, którzy od strony Limanowej czy Krakowa jadą w kierunku Gorlic czy Krynicy.

Nowy Sącz Radio ESKA Google News

W przyszłości w miejscu, gdzie ulica Pieczkowskiego spotyka się z Nowochruślicką miasto planuje budowę ronda, które będzie częścią wschodniej obwodnicy miasta.  

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!

ROLKI