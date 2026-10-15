Sto lat kończy szkoła, którą w Nowym Saczu założył Bolesław Barbacki

Uroczyste obchody odbędą się w piątek, 15 października. Uczniowie przejdą ulicami miasta w barwnym korowodzie do Małopolskiego Centrum Kultury Sokół. Tam w uroczystości wezmą udział władze miasta i zaproszeni goście. Na scenie zobaczymy uczniów szkoły i nauczycieli. Zespół Szkół numer 3 od początku mieści się w budynku przy ulicy Morawskiego. Tuż po założeniu szkoła jednak zlokalizowana była w innym budynku w mieście, w tak zwanej ciuciubabce przy ulicy Jagiellońskiej.

Bolesław Barbacki miał piękne założenie. Zakłada szkołę dla zdolnej, ale biednej i ubogiej młodzieży, która pochodzi z obrzeży Nowego Sącza. Tam właśnie te perełki były wyszukiwane. Dziewczęta kształciły się w w zawodzie krawcowej, a z czasem Barbacki otworzył przy szkole zakłady, gdzie absolwentki mogły pracować. Obecnie w szkole uczy się około 600 uczniów. Technikum Przemysłu Mody rozwija młodzież uzdolnioną artystycznie. Oprócz klas dziennikarskich mamy klasy psychologiczne. Wracamy do klas prawniczych – mówi dyrektor szkoły Czesław Leszek Sarota.

Szkoła od wielu lat potocznie nazywana jest „odzieżówką”. To właśnie jej patron, słynny sądecki malarz, założył tę szkołę w 1926 roku. Była to pierwsza szkoła w mieście, gdzie nauczano zawodu krawca i projektanta. Dziś w swojej ofercie ma klasy w technikum przemysłu mody oraz w liceum ogólnokształcącym. Uczniowie swoje pasje i zainteresowania prezentują podczas szkolnych festiwali. Bolesław Barbacki był znanym w dwudziestoleciu międzywojennym w Nowym Sączu, w Polsce i na świecie malarzem. Zginał podczas II wojny. Został rozstrzelany przez Niemców w Biegonicach w sierpniu 1941 roku.