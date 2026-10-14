To było wielkie święto uczniów, nauczycieli i rodziców. Zespół Szkół numer 5 kończy 60 lat!

Wielkie świętowanie zaczęło się od mszy świętej w kościele Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu, podczas której poświęcono również szkolny sztandar. Jubileusz był też okazją do przypomnienia historii i osiągnięć szkolnictwa specjalnego w Nowym Sączu, a także podkreślenia jego roli w edukacji i przygotowaniu osób z niepełnosprawnościami do samodzielnego funkcjonowania oraz podejmowania pracy zawodowej.

Ważną częścią uroczystości było nadanie szkołom imienia Walerii Pietruszewskiej. To zasłużona nowosądecka pedagog, która przyczyniła się do rozwoju szkolnictwa specjalnego w mieście i była pierwszym dyrektorem szkoły zawodowej. Podczas jubileuszowej gali do szkoły wprowadzono też sztandar, który przedstawia sylwetkę patronki. Zaprezentowano także dorobek szkoły.

Uroczystość przypomniała, jak ważną rolę odgrywają edukacja, wsparcie i integracja osób z niepełnosprawnościami, a także tworzenie im warunków do rozwijania umiejętności i realizowania własnych możliwości - mówi dyrektor szkoły magister Jolanta Dudczyk

Quiz. Dzień nauczyciela w czasach PRL-u. Sprawdź, czy pamiętasz, jak wówczas obchodzono to święto Pytanie 1 z 12 W którym roku ustanowiono Dzień Nauczyciela? 1982 1972 1962 Następne pytanie

Historia Zespołu Szkół numer 5 w Nowym Sączu zaczyna się w 1966 od utworzenia Przyzakładowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Spółdzielni Inwalidów imienia Juliana Marchlewskiego. Wtedy siedzibą szkoły był zabytkowy budynek przy ulicy Pijarskiej 21. W kolejnych latach szkoła przechodziła zmiany i przekształcenia. W obecnym budynku szkoła działa od 1990 roku, kiedy przedsiębiorstwo budownictwa wodnego i melioracji w Nowym Sączu przekazało jej budynki przy ulicy Magazynowej. 1 września 2007 roku szkoła dostała nazwę Zespół Szkół numer 5 Specjalnych, który tworzą Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna numer 4 oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Dziś na terenie zespołu znajdują się między innymi pracownie stolarskie, gastronomiczne, logopedyczna, gabinet profilaktyki medycznej czy sala doświadczania świata. Na zewnątrz są ogrody sensoryczne, siłownia oraz tężnia solankowa.

Szkoła może pochwalić się takimi certyfikatami jak „Szkoła z klasą”, „Szkoła bez przemocy”, „Bezpieczna Szkoła – Świadomy Uczeń” oraz „Kreatywna Szkoła – Innowacyjny Uczeń”.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!