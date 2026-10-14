Zniczodzielnie ma kolejna gmina w regionie sądeckim. Tym razem Podegrodzie!

Ze zniczodzielni mogą korzystać mieszkańcy gminy Podegrodzie koło Nowego Sącza. To takie specjalne miejsce, w którym można zostawić używane, ale jeszcze nadające się do ponownego wykorzystania znicze. Specjalne półki pojawiły się na cmentarzach w Podegrodziu, Podrzeczu, Brzeznej i Długołęce.

Zamiast wyrzucać szklany znicz po wypaleniu wkładu, można przekazać go kolejnej osobie. Wystarczy, że jest czysty, kompletny i w dobrym stanie. To prosty sposób na ograniczenie ilości odpadów, ale też oszczędność pieniędzy. Gmina liczy, że mieszkańcy ze zniczodzielni będą chętnie korzystać w okresie zbliżającego się Święta Zmarłych, ale też później.

Dzięki ponownemu wykorzystaniu zniczy łączymy pamięć o naszych bliskich z troską o otaczającą nas przyrodę. Zachęcamy mieszkańców do korzystania ze zniczodzielni i dzielenia się tym, co może jeszcze posłużyć innym – mówi wójt gminy Podegrodzie Małgorzata Gromala

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O zamontowanie zniczodzielni w gminie Podegrodzie starali się radni gminni, którzy na co dzień wspierają działania ekologiczne i promują odpowiedzialne gospodarowanie odpadami.

Gmina Podegrodzie nie jest jedyną w regionie sądeckim, która zamontowała u siebie zniczodzielnię. Podobne miejsca są też w gminie Stary Sącz, a także na cmentarzach w Nowym Sączu.

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