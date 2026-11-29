Od 1 lipca, kiedy program ruszył do ZUS w Małopolsce rodzicie i opiekunowie przesłali blisko 293 tysiące wniosków, które dotyczą ponad 443 tysięcy dzieci. Na konta rodziców i opiekunów ZUS wysłał już przeszło 128 milionów złotych.

Świadczenie 300 plus przysługuje raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Pieniądze nie przysługują dzieciom, które uczą się w tak zwanych zerówkach, ani studentom. Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo. Oznacza to, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych też są uprawnieni do świadczenia, jeżeli 20 albo 24 rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego - przypomina Anna Szaniawska regionalny rzecznik prasowy ZUS w Małopolsce

Mówi Anna Szaniawska regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa małopolskiego

Rodzice i opiekunowie pieniądze dostaną bez względu na dochody i sytuację zawodową. Pomoc można wydać na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki.

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Wniosek o 300 plus można przesłać tylko drogą elektroniczną. Przez aplikację mZUS, portal PUE/eZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Przed jego złożeniem warto sprawdzić PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły oraz numer konta. Pieniądze wypłacane są tylko na rachunek bankowy, który wskażą rodzice.

W ubiegłym roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju wpłynęło łącznie ponad 3,3 miliona wniosków o to świadczenie dla prawie 5 milionów dzieci. Rodzicom i opiekunom ZIS wypłacił 1,4 miliarda złotych.

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