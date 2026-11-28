W sobotę, 28 listopada na zawodników czekają wykłady i spotkania z ekspertami, w niedzielę, zmierza się w konkurencjach finałowych. Przygotowano dla nich kilkanaście zadań z zakresu programowania czy informatyki. Każdy zespół do dyspozycji ma tylko jednej komputer. Zawodnicy pracują bez dostępu do internetu. Bazują jedynie na swojej wiedzy zdobytej podczas studiów.
Najlepsze drużyny zyskają awans do zawodów rangi europejskiej. Zmagania podczas zawodów głównych w Nowym Sączu można będzie śledzić online TUTAJ.