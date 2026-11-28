W sobotę, 28 listopada na zawodników czekają wykłady i spotkania z ekspertami, w niedzielę, zmierza się w konkurencjach finałowych. Przygotowano dla nich kilkanaście zadań z zakresu programowania czy informatyki. Każdy zespół do dyspozycji ma tylko jednej komputer. Zawodnicy pracują bez dostępu do internetu. Bazują jedynie na swojej wiedzy zdobytej podczas studiów.

POSŁUCHAJ: Uczestnicy Akademickich Mistrzostw Polski w Programowaniu Zespołowym

Najlepsze drużyny zyskają awans do zawodów rangi europejskiej. Zmagania podczas zawodów głównych w Nowym Sączu można będzie śledzić online TUTAJ.