Tym razem było to już ostatnie przekazanie psów dla Gwardii Narodowej Ukrainy. Spotkanie zorganizowano w Tęgoborzy koło Nowego Sącza. Zwierzęta szkolono w Belgii, Polsce i Finlandii. Jest też akcent sądecki, bo w okolicach Nowego Sącza psy przeszły 14-dniowy turnus adaptacyjny, podczas którego ukraińscy przewodnicy zapoznawali się ze swoimi nowymi podopiecznymi.

W ramach projektu, na który pieniądze wyłożyła Komisja Europejska przeszkolono i przekazano Ukrainie w sumie 50 psów. Pierwsze czworonogi pojechały tam w 2023 roku. Od tego czasu zwierzęta pomagają tamtejszym siłom zbrojnym w wyszukiwaniu min oraz innych materiałów wybuchowych.

Dzięki doskonałemu węchowi skutecznie wykrywają materiały wybuchowe nawet w trudnych warunkach, gdzie sprzęt techniczny nie daje rezultatów. Odnajdywanie i unieszkodliwianie pocisków, ładunków, materiałów wybuchowych stanowi integralną część przywracania bezpieczeństwa cywilom, infrastrukturze i obiektom o znaczeniu krytycznym - mówi Ewa Modzelewska z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

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Każdy pies, który trafia na Ukrainę jest odpowiednio wyposażony. Między innymi w specjalne buty, gogle przeciwodłamkowe, szelki ochronne, apteczkę medyczną, miał też specjalną budę transportową oraz zapas karmy na dwa miesiące. Co ważne do tej pory żaden pies nie zginął podczas wykonywania zadań związanych z wykrywaniem materiałów wybuchowych lub rozminowywaniem.

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Dodatkowo nowi opiekunowie psów przeszli specjalistyczne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy medycznej psom służbowym, które działają w warunkach bojowych lub operacyjnych.

W ramach projektu Komisja Europejska przekazała również drony do wykrywania metali, które wspierają pracę psów wykrywających miny, zwłaszcza na dużych obszarach, gdzie rozminowywanie trwa bardzo długo.

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