Zamiast siedzenia przed komputerem i opracowywania planów wycieczek, tworzą filmy o historii Nowego Sącza, o jego zabytkach i ludziach. Mowa o uczniach klas o profilu hotelarskim Zespołu Szkół numer 1 z Nowego Sącza. Filmy powstają podczas lekcji z przewodnictwa turystycznego. Uczniowie jednej z klas bardzo chętnie się zaangażowali. Powstał już jeden film, a w planie są kolejne.

POSŁUCHAJ: Nauczycielka Beata Pawłowska i uczniowie ZS nr 1 o filmach

Młodzi twórcy opowiedzieli o starym cmentarzu przy ul. Jagiellońskiej. W kolejnych filmach przedstawią sylwetki pochowanych tam mieszkańców miasta, ale też skupią się na innych zabytkowych miejscach Nowego Sącza. Ich filmy można oglądać na facebookowym profilu Zespołu Szkół numer 1. Obiór jest bardzo dobry, co widać po komentarzach. W przyszłości do projektu nauczycieli Beata Pawłowska oraz Anna Majchrzak chcą zaangażować uczniów innych klas.