Mieszkańcy Nowego Sącza raczej ostrożnie podchodzą do takich akcji rabatowych. Zapytaliśmy ich o zdanie i stwierdzili, że oferty przeglądają, jednak na wielkie promocje cenowe raczej nie liczą. Zaznaczają też, że trzeba uważać.

POSŁUCHAJ: mieszkańcy Nowego Sącza o black friday

Ekonomiści ostrzegają przed kupowaniem podczas takich weekendów promocyjnych. Często ceny faktycznie są niższe, a to wiele osób kusi i kupują rzeczy, które nie koniecznie są potrzebne w życiu codziennym. Wielokrotnie zdarza się, ze konsumenci biorą kredyty ze spłaceniem których potem mają problemy.

Do zakupów Black Friday należy podchodzić z bardzo dużą dozą ostrożności, bo moim zdaniem jest to co roku jeden z większych eksperymentów ekonomii behawioralnej, w którym uczestniczymy. Należy przede wszystkim zastanowić się, co chcemy kupić i co potrzebujemy, bo moim zdaniem często najdroższy produkt to jest ten, którego nie potrzebowaliśmy kupić, a kupiliśmy tylko dlatego, że był przeceniony. Dlatego przede wszystkim, jeżeli państwo wybieracie się na zakupy, to najpierw zastanówcie się, czego naprawdę potrzebujecie. Jak już będziecie w sklepie, będziecie oglądać ceny, to spróbujcie porównać te ceny do tego, co było wcześniej,. Jeżeli ktoś potrzebuje jakiegoś dobra, to najprawdopodobniej wcześniej te ceny śledził. Więc sprawdźcie państwo, czy ceny są faktycznie obniżone – powiedziała Radiu Eska Aneta Oleksy – Gębczyk, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych nowosądeckiej Akademii Nauk Stosowanych.

Black Friday przywędrował do nas ze Stanów Zjednoczonych.