Na mapie naszego regionu przybywa miejsc do relaksu i zabawy na śniegu czy lodzie. To nie tylko stoki narciarskie, ale też sztuczne lodowiska, które właśnie się otwierają. Do wyboru już jest kilka takich ślizgawek.

Na łyżwy można wybrać się między innymi do Chełmca koło Nowego Sącza. Tam sztuczna ślizgawka ruszyła w środę, 25 listopada. Lodowisko jest zadaszone i oświetlone, a na łyżwiarzy czeka prawie 700 metrów kwadratowych lodowatej tafli. Jest oczywiście szatnia i wypożyczalnia łyżew.

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Na sztuczne lodowisko będzie można się też wybrać do Nowego Sącza. W tym mieście sztuczna ślizgawka będzie urządzona przy ulicy Nadbrzeżnej. Lodowisko w Nowym Sączu ruszy 5 grudnia. Tego dnia nie zabraknie atrakcji dla mieszkańców miasta. Będzie jazda z Mikołajem, słodkie upominki, dyskoteka na lodzie oraz darmowy poczęstunek dla posiadaczy Karty Nowosądeczanina. Na miejscu będzie działać przebieralnia, wypożyczalnia łyżew, toalety oraz serwis techniczny.

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Sztuczne lodowisko ma też Muszyna Zdrój. W tym mieście taką ślizgawkę znajdziemy w dzielnicy Zapopradzie. Lodowisko jest zadaszone i oświetlone, a sama lodowa tafla ma rozmiary 20 x 40 metrów. Na miejscu jest też wypożyczalnia łyżew, szatnia i serwis techniczny.

Warto pamiętać, że na lodowiskach są też przerwy techniczne na czyszczenie lodu. Ślizgawki działają też w różnych godzinach. Dlatego przed wyjściem na łyżwy trzeba sprawdzić regulaminy, które tam obowiązują.

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