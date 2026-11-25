Tegoroczna edycja, podobnie jak dwie poprzednie obywa się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i skupia różnych ekspertów. Hasło festiwalu to „Gospodarka wszystkich pokoleń”. Specjaliści postarają się odpowiedzieć na różne pytania związane z tym, jak zatrzymać młodych na Sądecczyźnie, jak dobrze prowadzić swoje biznesy, a także jak mądrze korzystać z nowych technologii i jakie będą zawody przyszłości.

Festiwal poświęcony będzie wyzwaniom i możliwościom wynikającym ze zmian demograficznych, rozwoju przedsiębiorczości, przemian rynku pracy oraz rosnącego znaczenia współpracy międzypokoleniowej. W centrum debat znajdą się zagadnienia dotyczące przyszłości lokalnej gospodarki, sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych, kompetencji przyszłości oraz tworzenia warunków sprzyjających wysokiej jakości życia mieszkańców naszego regionu – wyjaśnia Aneta Oleksy – Gębczyk, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych ANS w Nowym Sączu.

Małopolski Festiwal Ekonomii odbywa się n Wydziale Nauk Ekonomicznych w środę, 25 listopada i w czwartek 26 listopada.