Specjalistyczne szkolenie dla tamtejszych służb ratunkowych zorganizowano W Centrum Szkoleń Strażackich i Ratowniczych w kenijskim Kiambu. Jedną z osób, który podzielił się swoim doświadczeniem i wiedzą z tamtejszymi służbami ratunkowymi był szef Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu Robert Kłębczyk.

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Szkolenia zorganizowano w ramach dwóch specjalistycznych modułów. Były ćwiczenia zgrywające dla jedynego w Kenii cywilnego Zespołu Poszukiwawczo-Ratowniczego, a także kursów dla tak zwanych First Responders, czyli ratowników pierwszego kontaktu. Celem ćwiczeń było podniesienie ich umiejętności w zakresie działań poszukiwawczo-ratowniczych.

Jedno i drugie szkolenie zorganizowano w ramach projektu, który od 2024 roku prowadzi Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Pieniądze pochodzą z budżetu państwa.

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