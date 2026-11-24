W tym roku to już kolejne nowe karetki, które kupiło Sądeckie Pogotowie Ratunkowe. Pojazdy są wymieniane regularnie. Zużyte i takie z dużym przebiegiem pogotowie wymienia na nowe. Tym razem zakupiono dwie karetki za kwotę ponad miliona złotych. Dodatkowy milion będzie kosztować ich wyposażenie. Pojazdy niebawem trafia do służby.

W czwartek dostarczono do siedziby Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego dwa nowoczesne ambulanse sanitarne z napędem 4 x 4. To są drugi i trzeci ambulans, które Sądeckie Pogotowie zakupiło w tym roku. Łączna wartość inwestycji na te trzy ambulanse to prawie 2 miliony złotych. Te ambulanse trafią do dwóch podstacji. Jeden ambulans do Nowego Sącza, natomiast drugi ambulans trafi do naszej podstacji zlokalizowanej w Korzennej – mówi dyrektor Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego, Andrzej Bodziony.

Sądeckie Pogotowie Ratunkowe obsługuje teren całego powiatu nowosądeckiego. Oprócz bazy w Nowym Sączy ma też 9 podstacji w regionie.