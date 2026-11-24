Huk miał być słyszany w całej okolicy, a także w oddalonych od Olszanki miejscowościach w gminie Podegrodzie. Policja zgłoszenie o zdarzeniu dostała dopiero w poniedziałek, 23 listopada po południu. Na miejsce udali się policjanci, strażacy OSP oraz leśnicy w celu poszukiwania miejsca, gdzie był rozbłysk. Nic nie znaleziono. Dziś policja kontynuuje działania w terenie.

Wczoraj około godziny 14:30 otrzymaliśmy zgłoszenie, że dzień wcześniej, czyli 22 listopada, około godziny 18:30 w masywie leśnym w rejonie miejscowości Olszanka widoczny był rozbłysk światła nad lasem połączony z hukiem. Obecnie trwają czynności zmierzające do ustalenia, co było przyczyną tej sytuacji. Teren jest sprawdzany przez policjantów. Między innymi sprawdzana jest linia energetyczna w tamtym rejonie — powiedziała Radiu Eska Justyna Basiaga z Policji w Nowym Sączu.

Dzisiaj, we wtorek, 24 listopada te czynności są tam kontynuowane przez policjantów z komisariatu policji w Starym Sączu.