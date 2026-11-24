Łatwiej i bezpieczniej z Nowego Sącza dojedziemy w Pieniny. Zakończyły się prace w Tylmanowej na drodze wojewódzkiej, która w ten rejon małopolski prowadzi. Na kierowców czeka nowy most i rondo.

To ważny moment dla mieszkańców Sądecczyzny i całej Małopolski. Inwestycja znacząco poprawi bezpieczeństwo na drodze wojewódzkiej 969 i zwiększy komfort codziennego podróżowania. Cieszę się, że dzięki skutecznemu wykorzystaniu środków europejskich i bardzo dobrej współpracy z gminą Ochotnica Dolna mogliśmy zrealizować zadanie, na które mieszkańcy czekali od wielu lat dodaje wicemarszałek Witold Kozłowski

Prace w Tylmanowej kosztowały prawie 20 milionów złotych. Większa część pieniędzy pochodzi z unijnych funduszy oraz budżetu państwa. Do budowy dołożyła się też gmina Ochotnica Dolna.

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W ostatnich latach na trasie wojewódzkiej Stary Sącz – Nowy Targ zmieniło się bardzo dużo. Wiosną tego roku zakończyła się budowa nowego ronda, które powstało w Jazowsku, w miejscu, gdzie ta trasa spotyka się z drogami lokalnymi. Z powiatową w kierunku Obidzy i Brzyny oraz gminną, która prowadzi w rejon kościoła w Jazowsku. Nowe ronda na drodze wojewódzkiej Stary Sącz - Nowy Targ powstały też w Zabrzeży oraz Krościenku nad Dunajcem.

Częścią drogi wojewódzkiej Stary Sącz - Nowy Targ będzie też obwodnica Łącka, która jest już budowana. Trasa ma wyprowadzić ruch pojazdów z centrum tej miejscowości. Ma być gotowa za trzy lata. Budowa kosztuje ponad 100 milionów złotych.

Droga wojewódzka Stary Sącz - Nowy Targ jest jedną z głównych tras w regionie. Prowadzi w kierunku lubianych przez turystów miejscowości. Takich jak Szczawnica, Krościenko nad Dunajcem czy w okolice Jeziora Czorsztyńskiego.

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