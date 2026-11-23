W sunie podzielono ponad milion złotych dla 14 organizacji pozarządowych z Małopolski. Pieniądze pochodzą z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Specjalne umowy, które potwierdzają przyznanie pomocy już są podpisane.

Bezpieczeństwo mieszkańców budujemy między innymi dzięki pieniądzom z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Swoją rolę odgrywają w tym systemie organizacje pozarządowe, które na co dzień angażują się między innymi w działania szkoleniowe i pomocowe. To ludzie z doświadczeniem i gotowością do działania. Przyznane środki pozwolą ich wzmocnić, doposażyć w niezbędny sprzęt i jeszcze lepiej przygotować na różnego rodzaju zagrożenia. Inwestujemy nie tylko w wyposażenie, ale przede wszystkim w sprawność i skuteczność systemu bezpieczeństwa, na którym mogą polegać mieszkańcy Małopolski – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar

Na liście 14 organizacji, które dostaną rządową pomoc są też te, które działają na Sądecczyźnie. To górscy i wodni ratownicy.

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Rządowa pomoc trafi też do Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ta grupa dostanie 40 tysięcy złotych na zakup wyposażenia osobistego dla ratowników wodnych.

Grupa Krynicka Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dostanie blisko 100 tysięcy złotych. Pieniądze pójdą na zakup quada z przyczepą, sprzętu do komunikacji radiowej i satelitarnej oraz wyposażenia ratunkowego.

Mówią wojewoda Jana Klęczar i Jarosław Pogwizad prezes Sądeckiego WOPR

W ubiegłym roku wojewoda małopolski podpisał około 700 umów, które były związane z rządowym programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Do lokalnych samorządów trafiło wtedy około 350 milionów złotych. W tym roku Małopolsce przypadło prawie 415 milionów złotych.

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