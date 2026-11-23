Laboratorium otwarto na Wydziale Nauk Humanistycznych Akademii Nauk Stosowanych. Znalazło się ono w jednej z sal wykładowcach, którą przystosowano na ten cel. Jest tam wydzielone wygłuszone pomieszczenie, w którym znajduje się monitor oraz mikrofony. Studenci widza się z wykładowcą i innymi przez specjalną szybę. Za nią znajdują się komputery z oprogramowaniem niezbędnym do badania dźwięku. W laboratorium są realizowane cztery projekty badawcze, a także zajęcia ze studentami.

Nasze laboratorium zajmuje się różnymi projektami badawczymi, między innymi właśnie nad tłumaczeniem, nad badaniem szybkości reakcji. Prowadzimy badania dotyczące imitacji dźwięku u dzieci neurotypowych oraz dzieci z autyzmem. Jednym z takich projektów, które obecnie prowadzimy, jest badanie czasu reakcji, gdzie sprawdzamy zarówno studentów, których kształcimy na przyszłych tłumaczy, oraz tłumaczy profesjonalnych. Badamy ich czas reakcji, gdzie mają określić, czy podane tłumaczenie jest fałszywe, czy prawdziwe – mówi Edyta Woźniak, wykładowczyni Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Z laboratorium będą korzystać głównie studenci filologii angielskiej, którzy są kształceni na przyszłych tłumaczy. Także studenci lingwistyki dla biznesu oraz studenci filologii angielskiej z przygotowaniem pedagogicznym pod kątem no procesu dydaktycznego w przyszłej karierze, oraz studenci lingwistyki praktycznej.