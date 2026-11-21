Nowosądecki sztab Szlachetnej Paczki takie spotkania w Galerii Trzy Korony organizuje już od kilku lat. Jest to okazja do pokazania czym jest Szlachetna Paczka, komu pomaga i jak do tej akcji można dołączyć. Przy tej okazji nie brakuje też dobrej zabawy, bo są koncerty i pokazy. W tym roku takie spotkanie zorganizowano w sobotę, 21 listopada.

Bazę rodzin, które w tym roku czekają na prezenty znajdziemy pod adresem www.szlachetnapaczka.pl. Pomagać mogą też mieszkańcy Nowego Sącza, bo w bazie są też rodziny z tego miasta i regionu. Paczkę możemy zrobić sami albo złożyć się ze znajomymi. Samo pomaganie jest bardzo proste. W sumie to tylko kilka kroków. Na początek trzeba wybrać rodzinę, której chcemy pomóc. To zrobimy na szlachetnapaczka.pl. Tam są opisy rodzin, a także spis rzeczy, które rodzina potrzebuje. Najlepiej wybrać taką, której potrzeby jesteśmy w stanie spełnić. Później czekamy na sygnał od wolontariusza, który ma 3 dni na kontakt z nami.

Mówią mieszkańcy Nowego Sącza i Klaudia Basta lider szlachetnej paczki w tym mieście

Jeżeli sami nie możemy z różnych powodów przygotować paczki, to o pomoc możemy poprosić znajomych, rodzinę czy kolegów z pracy. Paczka może być wspólna. W paczce w pierwszej kolejności muszą się znaleźć trzy najważniejsze potrzeby z opisu. Pozostałe są dodatkiem. Warto pamiętać, że im wcześniej wybierzemy rodzinę, tym więcej czasu będziemy mieli na zakupy i przygotowania.

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Kiedy już paczkę skompletujemy, to w czasie wielkiego finału trzeba zawieź ją do magazynu. Adres znajdziemy w e-mailu, który dostaniemy po wyborze rodziny. W tym roku Weekend Cudów przypada 12–13 grudnia. To właśnie wtedy wolontariusze będą odbierać paczki, a potem dostarczać je do potrzebujących rodzin.

W 2025 roku pomoc trafiła do prawie 20 tysięcy rodzin w całej Polsce. Prezenty przygotowało ponad 546 darczyńców, a w akcję włączyło się około 13 tysięcy wolontariuszy. Średnia wartość paczki w 2025 roku wyniosła 4216 złotych.

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