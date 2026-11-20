Działania odbywają się w ramach programu promocyjnego lotniska pod hasłem „Kierunek: Małopolska! Promocja regionalnej oferty w Kraków Airport”, w którym małopolskie powiaty prezentują swój potencjał pasażerom. W pierwszy dzień, czyli w piątek 20 listopada na otwarcie zaprezentuje się Zespół Regionalny Starosądeczanie, który również będzie obecny na lotnisku przez kolejne dni promocyjne. Pasażerowie będą mogli spróbować też regionalnych dań przygotowanych przez gospodynie.

Na gości odwiedzających stoisko powiatu czekają liczne atrakcje, między innymi: quiz „W 15 minut dookoła Powiatu Nowosądeckiego”, w którym nagrodami głównymi są vouchery na loty widokowe nad Sądecczyzną, materiały promocyjne dla podróżnych. Będą także stoiska partnerów, którzy współtworzą promocję regionu. Promocja Sądecczyzny wykracza poza samo stoisko. W strefie przylotów powstanie „półka regionalna” z plakatami w języku polskim i angielskim, podzielonymi na trzy kategorie: najważniejsze atrakcje powiatu, atrakcje dla dzieci oraz oferta zimowa. Na antresoli lotniska przygotowano natomiast strefę dla najmłodszych z leżakami oraz stolikami z kolorowankami i puzzlami. – informuje Monika Zagórowska ze starostwa powiatowego w Nowym Sączu.

W ramach kampanii promocyjnej na ekranach na terenie całego lotniska pojawią się filmy pokazujące największe i najpopularniejsze zabytki, czy miejscowości w powiecie oraz zdjęcia.