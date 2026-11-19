Może ruszać remont ulicy Grunwaldzkiej w Nowym Sączu. Umowa z firmą, która wygrała przetarg i zajmie się pracami w terenie jest już podpisana. Fachowcy zabiorą się za fragment pomiędzy ulicami Nawojowską, a Jastrzębią. W sumie to około 200 metrowy odcinek.

W planie są roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, wykonanie nowych krawężników i obrzeży, budowa kanalizacji deszczowej, wykonanie nowej nawierzchni jezdni, a także budowa dróg dla pieszych i rowerów.

To kolejny krok w kierunku poprawy infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa uczestników ruchu w naszym mieście - mówi Artur Bochenek wiceprezydent Nowego Sącza.

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Na ulicy Grunwaldzkiej drogowcy zbudują też nowe zjazdy z kostki brukowej, wymienią oznakowanie pionowe i pomalują oznakowanie poziome. W planie jest też zagospodarowanie zieleni drogowej.

Władze miasta zapewniają, że jest to dopiero początek zmian na ulicy Grunwaldzkiej. W planie jest remont całej trasy aż w kierunku ulicy Jana Pawła II.

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