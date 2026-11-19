Konferencja pod hasłem „Mental Health & Work – Zdrowie psychiczne w pracy w teorii i praktyce” odbyła się w Akademii WSB-NLU po raz pierwszy. Zorganizowano ją wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Zaproszono wielu ekspertów z dziedziny psychologii i doradców zawodowych. W trakcie spotkania dyskutowano nie tylko o samym zdrowiu psychicznym pracowników, ale też o tym, jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu, czy jak zbudować przyjazną atmosferę w miejscu pracy.

Jak dbać o zdrowie psychiczne w pracy? Przede wszystkim najważniejsza jest regeneracja i odpoczynek. Pamiętajmy, że regeneracja to nie jest lenistwo. To jest coś, co daje nam tak naprawdę siłę, pozwala nam zebrać myśli. Zdrowa dieta, aktywność fizyczna. Nigdy nie rezygnujmy ze spacerów, z jazdy na rowerze, ze spotkań ze znajomymi, z kontaktów społecznych. To jest też jedna z takich ważniejszych rzeczy, którą powinniśmy podtrzymywać. Organizm daje nam dużo różnych sygnałów ostrzegawczych, jeżeli dzieje się coś nie tak. Ważne jest to, żebyśmy umieli w ogóle je dostrzegać – wyjaśnia Maria Wiśniewska ze Szkoły Psychoterapii w Akademii WSB-NLU.

Prelegenci radzili też, żeby w kryzysowych sytuacjach korzystać z pomocy specjalistów. Nie bać się rozmawiać o różnych problemach związanych z pracą ze swoimi przełożonymi.