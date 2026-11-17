Stacja ma się znaleźć na działce przy ulicy Głowackiego. Część z niej przekaże ją miasto. Cała działka jest za duża, więc musi zostać podzielona. Wcześniej starostwo powiatowe, które zarządza Sądeckim Pogotowiem Ratunkowym na działce chce postawić kontener biurowy i garaż dla karetki. Mają one pełnić tymczasową rolę do czasu wybudowania stałej bazy.

Porozumienie ma być zawarte na czas do końca 2027 roku, czyli na czas podziałów geodezyjnych, które mają nastąpić, żeby wydzielić ten fragment działki przy ulicy Głowackiego. To jest działka licząca ponad hektar, my potrzebujemy znacznie mniej. Kiedy te podziały nastąpią, przejdziemy do darowizny, czyli musi to przekazać nam Rada Miasta Nowego Sącza, a my na powiecie musimy to przyjąć od Rady Miasta – wyjaśnia starostwa nowosądecki Tadeusz Zaremba.

Na działce są już zrealizowane wszystkie przyłącza wodno – kanalizacyjne i energetyczne. Władze powiatu liczą na to, ze podstację uda się uruchomić jeszcze w 2026 roku. Pomysł stworzenia nowej podstacji w innym miejscu miasta pojawił się po tym, jak w styczniu karetki nie mogły wyjechać z bazy przy ul. Śniadeckich. Zablokowały je samochody, które stały w gigantycznych korkach. Wówczas miasto sparaliżowały opady śniegu. Karetki do osób potrzebujących pomocy były wysyłane z oddalonych stacji w Łososinie Dolnej czy Starym Sączu.