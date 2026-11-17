Wygodne i bezpieczne mini ronda typu „kiss & ride” w tym roku powstały przy szkole podstawowej numer 20, która znajduje się przy ulicy Nadbrzeżnej, a także przy szkole podstawowej numer 21 przy ulicy Rokitniańczyków. W jednym i drugim miejscu prace już się zakończyły.

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Ronda typu „kiss & ride” mają usprawnić ruchu oraz zwiększyć bezpieczeństwo dzieci, rodziców i wszystkich osób, które korzystają z terenu przy wspomnianych szkołach. Szczególnie tym, którzy pod szkołę podjeżdżają samochodami. Teraz można bezpiecznie na chwilę się zatrzymać, zostawić lub zabrać dziecko i pojechać dalej.

Bezpieczeństwo - to słowo powinno pojawiać się zawsze, kiedy rozmawiamy o inwestycjach dotyczących szkół i uczniów. Dlatego nie mam wątpliwości, że ronda typu „kiss & ride” to dobre i konieczne rozwiązania - mówi Artur Bochenek wiceprezydent Nowego Sącza

Szkoła podstawowa numer 20 i 21 są kolejnymi w Nowym Sączu, gdzie takie mini ronda powstały. Wcześniej w taki sposób przebudowano teren w rejonie ulicy Okulickiego, gdzie znajduje się szkoła podstawowa numer 18. Miasto nie wyklucza, że podobne ronda pojawią się też przy innych szkołach w Nowym Sączu.

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