Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 31 stycznia 2027 roku. Tym razem pieniądze będą zbierane dla noworodków na ratowanie ich życia, rehabilitację i intensywną terapię wcześniaków i porodów wysokiego ryzyka. Za zebrane pieniądze fundacja WOŚP kupi między innymi specjalne stoły do resuscytacji noworodków, monitory funkcji oddechowych, czy inkubatory do kangurowania, a także karetki typu N. Pieniędzy nie uda się zebrać bez wolontariuszy. Prace zaczynają właśnie sztaby, które poszukują wolontariuszy. W Nowym Sączu w tym roku będą działać trzy.

Mamy 140 miejsc. Jak na razie mamy już 40 osób zapisane, więc jeszcze sto miejsc jest dostępnych. Wolontariuszem może zostać osoba pełnoletnia, a osoba niepełnoletnia musi być zarejestrowana przez opiekuna prawnego. Osoby do 16 roku życia będą mogły kwestować pod opieką dorosłych. Każdy wolontariusz otrzyma identyfikator oraz puszkę i będzie zbierał pieniądze na ulicach Nowego Sącza – wyjaśnia Lech Zwoliński ze sztabu WOŚP w Nowym Sączu.

Sztab działa przy stowarzyszeniu "Przytul mnie". W Nowym Sączu sztab zarejestrowany jest również przy Alejach Wolności 40, uruchomiło go Stowarzyszenie Związek Sądeczan w Nowym Sączu. Trzecim sztabem działającym na terenie miasta będzie sztab zlokalizowany w Zespole Szkół Ekonomicznych. Rejestracja wolontariuszy odbywa się TUTAJ.