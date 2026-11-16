Trwa budowa nowej ścieżki rowerowej. Połączy gminę Chełmiec z Nowym Sączem

Budowę trasy rowerowej Świniarsko - Nowy Sącz gmina Chełmiec zaczęła na początku listopada. Większą część pieniędzy na takie prace, bo prawie 85 procent lokalny samorząd zdobył z unijnych funduszy. Nowa trasa ma być gotowa w pierwszych miesiącach 2027 roku.

QUIZ. Imiona polskich skoczków i ich rywali. Znasz wszystkie? Tomasiak, Stoch, Małysz, Kraft, Ammann i inni Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od multimedalisty ostatnich igrzysk. Tomasiak ma na imię: Kacper Kamil Karol Następne pytanie

Na początku budowa ścieżki rowerowej Świniarsko – Nowy Sącz miała kosztować ponad 2 miliony 800 tysięcy złotych. Po przetargu okazało się jednak, że prace będą tańsze.

Ścieżkę zrealizujemy nie tylko taniej, ale i szybciej, tak by mieszkańcy mogli z niej skorzystać, jak tylko rozpocznie się sezon na przejażdżki rowerowe – mówi Stanisław Kuzak wójt gminy Chełmiec

Już wiadomo, że pieniądze, które uda się zaoszczędzić na tej budowie będą przeznaczone na stworzenie kolejnej ścieżki rowerowej. Taka trasa ma połączyć Niskową ze Świniarskiem. W tym przypadku gmina też stara się o unijne pieniądze.

Trasa rowerowa Świniarsko – Nowy Sącza będzie mieć ponad 2,5 kilometra długości i poprowadzi po koronie wału przeciwpowodziowego Niskówki i Dunajca.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]