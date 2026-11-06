354 tys. zł na wsparcie uczniów. Stypendia Starosty Nowosądeckiego trafią do 212 młodych ludzi

Trzy formy wsparcia dla młodzieży

Największą grupę stanowi 196 uczniów, którzy osiągnęli średnią ocen co najmniej 5,0. Każdy z nich otrzyma stypendium w wysokości 1500 zł, wypłacane w dziesięciu miesięcznych ratach po 150 zł. Na ten cel Starosta Nowosądecki Tadeusz Zaremba przeznaczył 294 tys. zł.

Program obejmuje również uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Ośmioro młodych ludzi otrzyma jednorazowe zapomogi w wysokości 2500 zł. Łączna kwota tej pomocy wynosi 20 tys. zł.

Kolejne 40 tys. zł przeznaczono na wsparcie ośmiorga uczniów z zagranicy, którzy uczą się w powiatowych szkołach i mieszkają w internatach. Środki pomogą im pokryć bieżące koszty pobytu.

Stypendia są nie tylko formą nagrody za systematyczną pracę i osiągane sukcesy, ale także realnym wsparciem dla młodych ludzi rozwijających swoje pasje i zainteresowania – podkreśla wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk.

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Docenieni w szkołach całego powiatu

Akty stypendialne trafiają do uczniów ośmiu szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach, Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu, Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju, a także Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie.

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz Powiatu i Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, w tym wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu Powiatu Paweł Łabuda i Michał Nowak oraz dyrektor wydziału Agnieszka Wyrazik-Tyrpak i jego wicedyrektor Stanisław Banach. Spotkania odbywały się również z udziałem dyrektorów poszczególnych placówek.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe ZS Stary Sącz

Sukces na szóstkę

Wśród nagrodzonych uczniów na szczególne wyróżnienie zasługuje Jonatan Ciołek, uczeń klasy piątej Technikum Budowlanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju. Uzyskał średnią ocen 6,0 - najwyższą wśród tegorocznych stypendystów.

Łącznie na wszystkie formy wsparcia w roku szkolnym 2026/2027 przeznaczono 354 tys. zł. To nie tylko nagroda za dotychczasowe osiągnięcia, lecz także inwestycja w edukację, ambicje i możliwości młodych mieszkańców regionu.

Materiał Sponsorowany